1/2 гульдена 1838 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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