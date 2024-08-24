Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1838 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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