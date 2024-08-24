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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1838 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1838 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32221 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 CHF
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Heritage - April 14, 2015
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Emporium Hamburg - June 6, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Stack's - April 7, 2014
Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1838 D на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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