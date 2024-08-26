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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1838
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена 160 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838 D
Средняя цена 130 $
Продажи
0 22

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1838
Средняя цена
Продажи
0 0
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