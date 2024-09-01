Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1838 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1838
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1838 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4250 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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