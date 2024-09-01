Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1838 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1838 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1838 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1838
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1838 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4250 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (7)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Баден Дукат 1838 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
4402 $
Цена в валюте аукциона 4250 EUR
Баден Дукат 1838 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
2693 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Баден Дукат 1838 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1838 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1838 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1838 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск