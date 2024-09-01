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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1838 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Баден 1 гульден 1838 на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 CHF
Баден 1 гульден 1838 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Reinhard Fischer - January 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Баден 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден 1 гульден 1838 на аукционе Spink - March 28, 2007
Продавец Spink
Дата 28 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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