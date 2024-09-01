Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1838 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Spink (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (1)
- WAG (2)
- Westfälische (2)
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск