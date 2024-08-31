1/2 гульдена 1845 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

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