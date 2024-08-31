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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1845 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Heritage - January 11, 2012
Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Баден 1/2 гульдена 1845 D на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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