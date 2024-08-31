Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гульдена 1845 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1845
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1845 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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