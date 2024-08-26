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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1845
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845
Средняя цена 460 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1845
Средняя цена 25 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена 25 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1845
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
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