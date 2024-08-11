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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1845 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1845 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1845 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1845
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1845 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (4)
  • Russiancoin (4)
Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1845 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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