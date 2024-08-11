Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1845 года (Баден, Леопольд)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1845 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Katz Auction за 85 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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