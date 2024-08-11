Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1/2 крейцера Леопольда - Баден

type-coin
type-coin

1/2 крейцера 1830-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 0 51834 0 11835 0 1
type-coin
type-coin

1/2 крейцера 1842-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 0 11844 0 01845 0 81846 0 01847 0 01848 0 21849 0 11850 0 41851 0 21852 0 17
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Все баденские монеты баденские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск