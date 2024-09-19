Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1835 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,81 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1835
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1835 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск