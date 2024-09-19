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Баден
1835
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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1835
Монеты Бадена 1835 года
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Медь
Золотые монеты
Дукат 1835 D
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
25
Серебряные монеты
Талер 1835
Средняя цена
230 $
Продажи
1
32
6 крейцеров 1835 D
Средняя цена
30 $
Продажи
0
4
6 крейцеров 1835
Средняя цена
65 $
Продажи
0
1
3 крейцера 1835
Средняя цена
75 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1 крейцер 1835 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 крейцера 1835
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
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Баден
Период
1802-1871
Категория
Зактрыть
???
Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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