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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1835 D
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835
Средняя цена 230 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835 D
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1835 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1835
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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