Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1835 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,114 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1835
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- Grün (1)
- Künker (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Sonntag (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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