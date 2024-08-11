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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1835 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1835
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Sonntag (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1835 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Баден 3 крейцера 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Баден 3 крейцера 1835 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Баден 3 крейцера 1835 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 3 крейцера 1835 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1835 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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