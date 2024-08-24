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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1835 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1835
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 55 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
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Баден 6 крейцеров 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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