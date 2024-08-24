Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1835 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1835
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3514 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 55 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
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