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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1835 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Баден Талер 1835 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден Талер 1835 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Баден Талер 1835 на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1835 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - July 25, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1835 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1835 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1835 на аукционе Auctiones - June 17, 2018
Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Heritage - June 7, 2018
Баден Талер 1835 на аукционе Heritage - June 7, 2018
Продавец Heritage
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1835 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Баден Талер 1835 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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