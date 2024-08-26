Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1835 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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