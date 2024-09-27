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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты Талер Леопольда - Баден

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Талер 1830-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 0 561831 0 931832 0 891833 0 1211834 0 481835 1 321836 0 271837 0 30
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Талер 1836

Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 1 143
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