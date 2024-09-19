Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1834 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1834 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 276 USD
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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