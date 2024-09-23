Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1834 D
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834
Средняя цена 280 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1834
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1834 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1834
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834 Баденские шахты
Средняя цена 580 $
Продажи
1 112
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск