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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1834 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1834 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1834 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1834
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1834 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1834 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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