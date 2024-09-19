Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1834 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1834
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1834 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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