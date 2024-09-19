6 крейцеров 1834 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1834 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2015.

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