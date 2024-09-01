Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1834 года D (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1834
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1834 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4200 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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