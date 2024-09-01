Дукат 1834 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1834 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4200 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (17) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Künker (13)

Morton & Eden (2)

Münzen & Medaillen (1)

Rapp (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (1)

UBS (5)

WAG (5)