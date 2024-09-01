Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1834 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1834 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1834 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1834
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1834 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4200 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (13)
  • Morton & Eden (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rapp (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (5)
  • WAG (5)
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Баден Дукат 1834 D на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Rapp - May 23, 2019
Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1834 D на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1834 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1834 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск