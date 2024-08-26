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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1837 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (1)
Баден Талер 1837 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Баден Талер 1837 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Баден Талер 1837 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Баден Талер 1837 на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Баден Талер 1837 на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Bruun Rasmussen - April 25, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе cgb.fr - October 29, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
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Баден Талер 1837 на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Баден Талер 1837 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе CNG - July 26, 2016
Продавец CNG
Дата 26 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1837 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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