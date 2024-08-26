Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1837 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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