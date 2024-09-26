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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1837
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837
Средняя цена 490 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 гульден 1837
Средняя цена 170 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1837
Средняя цена 3 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1837 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837
Средняя цена
Продажи
0 0
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