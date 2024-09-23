Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1837 года (Баден, Леопольд)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1837
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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