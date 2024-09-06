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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1837 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1323 проданному на аукционе Rio de la Plata за 16 USD. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Баден 3 крейцера 1837 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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