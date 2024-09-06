Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1837 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,114 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1837
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1323 проданному на аукционе Rio de la Plata за 16 USD. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Где продать?
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