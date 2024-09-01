Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1837 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1837
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3176 проданному на аукционе Auction World за 82000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 82000 JPY
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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