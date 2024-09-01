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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1837 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3176 проданному на аукционе Auction World за 82000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Баден 1 гульден 1837 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 82000 JPY
Баден 1 гульден 1837 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1837 на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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