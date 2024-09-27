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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1837 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1837 года D - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1837 года D - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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