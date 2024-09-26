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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1837 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • Sonntag (1)
Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1837 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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