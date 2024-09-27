Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1837 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1837 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1837 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1837
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1837 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5432 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (7)
  • Leu (2)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Баден Дукат 1837 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1837 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
3150 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1837 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Баден Дукат 1837 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден Дукат 1837 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1837 на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность VF
Цена
Баден Дукат 1837 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1837 года Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск