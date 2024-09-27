Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1837 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1837
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1837 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5432 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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