Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1833 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Anticomondo (1)
- ANTIUM AURUM (1)
- Ars Time (1)
- Attica Auctions (1)
- Auctiones (1)
- Aurea (1)
- BAC (5)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Coins of History (1)
- DNW (2)
- Dorotheum (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (2)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (10)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (2)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (8)
- iNumis (1)
- Katz (2)
- Kroha (1)
- Künker (17)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Negrini (1)
- Numis Poland (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (5)
- Stack's (2)
- Teutoburger (9)
- UBS (1)
- WAG (9)
- Westfälische (1)
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск