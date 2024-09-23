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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1833 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1833 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1833 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1833 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Баден Талер 1833 на аукционе Negrini - June 1, 2024
Баден Талер 1833 на аукционе Negrini - June 1, 2024
Продавец Negrini
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1833 на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден Талер 1833 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Баден Талер 1833 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
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Баден Талер 1833 на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Баден Талер 1833 на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
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Баден Талер 1833 на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность AU
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Баден Талер 1833 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Баден Талер 1833 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Баден Талер 1833 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
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Баден Талер 1833 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1833 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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