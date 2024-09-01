Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1833 D
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833
Средняя цена 140 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833 D
Средняя цена 95 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1833 D
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск