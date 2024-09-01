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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1833 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1833
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1951 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2018.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Баден 3 крейцера 1833 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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