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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1833 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1833 года D - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1833 года D - цена монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1833
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1833 года со знаком D. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1833 D на аукционе Heritage - February 15, 2018
Баден 1 крейцер 1833 D на аукционе Heritage - February 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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