Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1833 года D (Баден, Леопольд)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1833 года со знаком D. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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