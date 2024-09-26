Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1833 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1833
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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