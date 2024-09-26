6 крейцеров 1833 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

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