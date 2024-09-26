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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1833 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1833 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1833 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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