Дукат 1833 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1833 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (12) Сохранность (слабы) MS62 (1) Сервис NGC (1)