Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1833 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1833
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1833 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1954 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2134 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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