Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1832 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 14 апреля 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
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