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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1832 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1832 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Баден Талер 1832 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Баден Талер 1832 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Баден Талер 1832 на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1832 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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