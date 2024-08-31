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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1832 D
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 87

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832
Средняя цена 210 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1832 D
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1832
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1832 D
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832 Посещение монетного двора
Средняя цена 960 $
Продажи
0 99
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