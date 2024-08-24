Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1832 года "Посещение монетного двора" (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1832 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (15)
- Heritage (1)
- HIRSCH (5)
- Künker (31)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (2)
- Morton & Eden (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (3)
- Rhenumis (2)
- SINCONA (4)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (4)
- UBS (3)
- WAG (8)
- Westfälische (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Талер 1832 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск