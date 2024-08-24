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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1832 года "Посещение монетного двора" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1832 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1832 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1832 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1832 "Посещение монетного двора" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1832 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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