Дукат 1832 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1832 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2260 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8000 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность UNC (22) AU (33) XF (30) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (4) AU58 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (4) NGC (7) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Baldwin's (1)

Busso Peus (3)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (6)

Grün (7)

Heritage (4)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Künker (31)

Leu (3)

MDC Monaco (5)

Möller (1)

Morton & Eden (1)

Muizon – Rieunier (1)

Numimarket (1)

Rapp (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (3)

Solidus Numismatik (1)

Sonntag (3)

Stack's (3)

Teutoburger (2)

UBS (1)

WAG (1)