Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1832 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1832
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1832 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2260 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8000 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.
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Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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