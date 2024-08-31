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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1832 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1832 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1832 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1832
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1832 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2260 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8000 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
3426 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Баден Дукат 1832 D на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2767 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден Дукат 1832 D на аукционе Rapp - November 15, 2023
Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Баден Дукат 1832 D на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Баден Дукат 1832 D на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1832 D на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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