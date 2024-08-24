Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1832 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1832
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1832 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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