6 крейцеров 1832 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1832 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.

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