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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1832 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1832 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1832
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1832 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61054 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Stack's - January 20, 2020
Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Heritage - May 9, 2010
Баден 6 крейцеров 1832 D на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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