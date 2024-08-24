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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1832 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1832
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1832 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1832 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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