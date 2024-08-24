Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1832 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,114 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1832
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1832 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 260 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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