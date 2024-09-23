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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1831 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1831 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1831
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3113 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1050 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1831 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Баден Талер 1831 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Баден Талер 1831 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1831 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1831 на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Баден Талер 1831 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Баден Талер 1831 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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