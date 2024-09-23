Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1831 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1831
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1831 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3113 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1050 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
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Сохранность VF
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Дата 16 сентября 2022
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Дата 11 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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