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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1831
Средняя цена 250 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1831 D
Средняя цена 65 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1831 D
Средняя цена 6 $
Продажи
0 6
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