Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1831 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1831
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1831 года со знаком D. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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