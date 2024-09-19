Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1831 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1831
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1831 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- Sonntag (1)
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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