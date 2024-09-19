6 крейцеров 1831 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1831 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

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