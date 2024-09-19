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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1831 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1831 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1831 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1831
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1831 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1831 D на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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