Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1836 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4023 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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