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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1836 D
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836
Средняя цена 280 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Талер 1836
Средняя цена 880 $
Продажи
1 143
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836 D
Средняя цена 90 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1836 D
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836 Горнодобывающая промышленность Бадена
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1836 Таможенный союз
Средняя цена 330 $
Продажи
1 289
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