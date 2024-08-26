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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1836 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4178 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Zöttl (1)
Баден 3 крейцера 1836 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 3 крейцера 1836 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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