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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1836 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4039 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 135 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
Баден 6 крейцеров 1836 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Баден 6 крейцеров 1836 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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