Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена" (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена" - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: London Coin Galleries LTD

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 23,43 гр
  • Чистого серебра (0,6561 oz) 20,4075 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе London Coin Galleries LTD за 3800 GBP. Торги состоялись 1 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • London Coin Galleries (1)
Баден Талер 1836 "Горнодобывающая промышленность Бадена" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1836 "Горнодобывающая промышленность Бадена" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Леопольда Монеты Бадена 1836 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск