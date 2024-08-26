Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена" (Баден, Леопольд)
Фотография: London Coin Galleries LTD
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 23,43 гр
- Чистого серебра (0,6561 oz) 20,4075 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1836 года "Горнодобывающая промышленность Бадена". Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе London Coin Galleries LTD за 3800 GBP. Торги состоялись 1 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- London Coin Galleries (1)
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