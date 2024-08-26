6 крейцеров 1836 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1836 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 190 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

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