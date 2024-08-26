Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1836 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1836
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1836 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 190 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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