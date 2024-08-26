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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1836 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 6 крейцеров 1836 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1836 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 190 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Heritage - November 5, 2015
Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Heritage - November 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1836 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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