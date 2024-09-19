Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1836 года (Баден, Леопольд)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1836 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Numismatica Ranieri S.r.l. за 40 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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