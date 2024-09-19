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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1836 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1836 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Numismatica Ranieri S.r.l. за 40 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Numismatica Ranieri (2)
Баден 1 крейцер 1836 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Баден 1 крейцер 1836 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Баден 1 крейцер 1836 на аукционе Numismatica Ranieri - May 31, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 мая 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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