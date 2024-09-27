Дукат 1836 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1836 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6750 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

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