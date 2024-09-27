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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1836 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1836 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1836 года D - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1836 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6750 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
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  • Künker (7)
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  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
Баден Дукат 1836 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2910 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
3634 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден Дукат 1836 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1836 D на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1836 D на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1836 D на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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