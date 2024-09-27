Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1836 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1836
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1836 года со знаком D. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6750 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
2910 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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